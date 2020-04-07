Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında Toplum Bilimleri Kurulu adı verilen bir kurul oluşturduklarını söyledi.

Türkiye'deki son 24 saatte gerçekleşen Koronavirüs vaka ve ölüm sayısına ilişkin bilgileri paylaşan Bakan Koca, Türkiye'nin salgına karşı dünyada ilk ciddi tedbirleri alan ülkelerden biri olduğunu söyledi.



Bu tedbirlerden birinin Bilim Kurulu olduğunu dile getiren Bakan Koca, "Tavsiye kararları ulusal politikalara rehberlik etti. Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olabilmemiz için farklı ihtiyaçlar çıktı. Yapılacak yönlendirmelere gerek duyuyoruz. Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adı verdiğimiz bir kurul oluşturduk. Bu kurul bize hayatı kolaylaştıracak kurallar sunacak. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan yeni kurulun hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığı paylaştı; işte il il Koronavirüs yoğunluk haritası

Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak?

Kurulda kimlerin yer alacağı sorusuna da yanıt veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Sosyolog, psikolog, din psikolojisi, din sosyolojisi, istatistik gibi alanında uzman kişilerden oluşacak. Toplumu ilgilendiren konularla ilgilenecek" dedi.

Türkiye'de Koronavirüs | 76 kişi daha hayatını kaybetti; 3 bin 892 yeni tanı kondu; toplam ölüm sayısı 725'e; vaka sayısı 34 bin 109'a yükseldi