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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır

01 Ekim 2020 15:19

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Devletin halkın sağlığı kadar ulusal çıkarlarını da koruduğunu ifade eden Bakan Koca, "Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır" ifadelerini kullandı.

Koca'nın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle:

"Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, HALKININ SAĞLIĞI KADAR, ULUSAL ÇIKARLARINI DA korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır."

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