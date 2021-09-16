Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs vaka sayısının en çok arttığı illeri açıkladı. Bakan Koca’nın yayımladığı tabloya göre, vakaların en çok arttığı ilk üç il Kilis, Erzincan ve Malatya oldu.

4-10 Eylül arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle:

Kilis, Erzincan, Malatya, Karabük, Kastamonu, Erzurum, Adıyaman, Kayseri, Tokat, Sinop! Bu illerden birindeyseniz şimdi daha da dikkatli olmalısınız.

İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca, “4-10 Eylül arasında, 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz” paylaşımında bulunarak illerin vaka sayılarını paylaştı: