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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

12 Ağustos 2021 16:08

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.
 
Tabloya göre, illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.
 
 Son bir haftada 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı en çok artan iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu.
 
Koca, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı: 

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek."

 

 
 
 
 
 
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