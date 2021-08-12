Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz-6 Ağustos'ta illere göre her 100 bin kişide görülen Koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Tabloya göre, illere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 182,21, Ankara'da 184,58, İzmir'de 65,85 oldu.

Son bir haftada 100 bin kişide Covid-19 vaka sayısı en çok artan iller, Rize, Batman, Diyarbakır, Artvin ve Bingöl oldu.

Koca, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek."