Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10-16 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 57,95, İstanbul'da 75,12, İzmir'de 24,46 oldu.

Haftalık verilere göre Siirt, Giresun, Bingöl, Diyarbakır ve Kırıkkale 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu.

Koca, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı programını ne kadar kısa sürede tamamlayabilirsek o kadar kısa sürede salgın gündemi dışında kalırız."