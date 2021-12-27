Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu. Önceki haftaya göre vaka artışının en çok yaşandığı iller Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından, il bazında her 100 bin nüfusa karşılık gelen Covid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı:

11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 il ise Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu ve Erzincan.