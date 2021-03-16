Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısının güncel halini paylaştı. Türkiye genelinde yaşanan vaka artışına paralel olarak İstanbul'da vaka sayısı bir önceki haftaya göre yüzde 60 arttı. Koca, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün" dedi.

Bakan Koca'nın Twitter hesabından paylaşılan haritaya göre; Samsun, 458,53 ile geçen hafta 100 bin kişi başına en çok vaka görülen kent oldu. Siirt ise 2,11 ile nüfusa oranla en düşük vaka sayısına sahip olarak duyuruldu.

Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle:

"İllerimizde 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde görebilirsiniz. Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün."

Öte yandan Koca'nın 6-12 Mart arasındaki vaka sayısını gösteren tabloyu 16 Mart'ta paylaşması dikkat çekti.

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İstanbul, Ankara ve İzmir'de 4 haftalık durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 16 Şubat, 2 Mart ve 6 Mart ve bugün (16 Mart) yayınladığı haftalık vaka dağılımı haritasında İstanbul, Ankara ve İzmir'in değişimi şöyle:

İstanbul: 60,19 - 89,90 - 111,57 - 178,25

Ankara: 35,49 - 39, 84 - 54,83 - 68,53

İzmir: 44,39 - 53,42 - 66,47 - 78,75