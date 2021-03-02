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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayılarını paylaştı

02 Mart 2021 00:50

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen haftalık vaka sayılarını paylaştı. Buna göre; her 100 bin kişide görülen vaka İstanbul'da 89.90, Ankara'da 39.84, İzmir'de 53.42, Antalya'da 78.11.

Sağlık Bakanı Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım ise şöyle:

"Her hafta açıkladığımız illerimizde 100.000 nüfusa düşen haftalık toplam vaka sayısının güncel haritasını ilan ettik. Kademeli ve kontrollü normalleşeceğiz"

covid19.saglik.gov.tr'da paylaşılan haritaya göre; Ordu, 301.76 ile geçen hafta 100 bin kişi başına en çok vaka görülen kent oldu. Şırnak ise 2.29 ile nüfusa oranla en düşük vaka sayısına sahip olarak duyuruldu.

 

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