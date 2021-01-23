Sağlık Bakanı Koca, iller bazında aşı dağılımını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) karşı Türkiye'de şimdiye kadar 1 milyon 200 bin kişinin aşılandığını söylerken, aşı olanların illere göre dağılımlarını paylaştı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şimdiye kadar en fazla İstanbul'da aşı yapıldığını belirtirken, pazartesi gününden itibaren illere göre aşı dağılımının canlı olarak takip edilebileceğini söyledi.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1.200.000’den fazla kişi şu ana kadar aşı oldu. Türkiye’de iller bazında aşı dağılımını görebilirsiniz. Pazartesi gününden itibaren bunu canlı olarak takip edebileceksiniz. En çok sağlık çalışanımızın bulunduğu İstanbul’da 224.000’den fazla kişi aşı oldu."