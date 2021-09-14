Sağlık Bakanı Koca: İlk doz aşı oranı yüzde 65'in altında olan tek il kaldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Şanlıurfa'nın aşı haritasındaki kategorisinin değiştiğini belirterek, "Şu an, ilk doz aşı oranı yüzde 65'in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı haritasında bir Şanlıurfa kategorisinin değiştiğini açıkladı. Bakan Koca, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Şanlıurfa, ilk doz aşı oranını yüzde 65'in üzerine çıkardı. Haritamızdaki rengi Turuncu yerine Sarı. Şu an, ilk doz aşı oranı %65'in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane. Sarı ve Mavi bütün iller, Gümüşhane'ye çağrıda bulunalım mı?"