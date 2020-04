Türkiye'de Koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi; 9 ülkeyle daha uçuşlar durduruldu

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de tespit edilen yeni Koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının 5'e yükseldiğini, hastalardan 2'sinin solunum sıkıntısı yaşadığını söyledi. Yeni tespit edilen 3 vakanın ilk vakayla bağlantılı olduğunu belirten Koca, "Vatandaşımızın hastalık bulgusu olduğunda kolayca arayabileceği ALO 184 danışma hattı devreye girecek" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ise, virüse karşı seyahatlerin durdurulduğu 5 ülkeye 9 yeni ülkenin eklendiğini duyururken "Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın sabah saat 08.00'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır" dedi.

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Koronavirüs salgınına karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı.

Koca, alınan tedbirlerin 'olağanüstü hal' olmadığını söylerken, hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getirildiğini bildirdi. Mart ve nisan aylarındaki ulusal ve uluslararası toplantıların ileri tarihlere ertelendiğini belirten Koca, "Yurt dışından gelenler rapor almadan 14 gün idari izin sayılacak" dedi. Yurt dışındaki Türk vatandaşları için "Ülkeye gelmekte ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz" diyen Koca, 'Türkiye'ye gelmek yerine kendilerini bulundukları yerde izole altına almalarını tavsiye ettiklerini' söyledi.

Adalet Bakanı Gül, açık ve kapalı cezaevlerinde görüşlerin 2 hafta süreyle ertelendiğini belirtirken, 'ivedi' özelliği bulunmayan duruşmaların ertelenmesi konusunun da bilim kurulunca tavsiye edildiğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan ise, şimdiye kadar uçuşların durdurulduğu 5 ülkeye -Çin, İran, Güney Kore, Irak ve İtalya- ek olarak 9 Avrupa ülkesiyle -Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda- daha uçuşların durdurulduğunu söyledi. Ayrıca Turhan, evine dönmek isteyenler için otobüs ve trenlerde ek sefer koyulduğunu duyurdu.

Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bilim Kurulumuzda bu alanda alınacak tedbirleri masaya yatırdık. Sabah erken saatlerde kamuoyuyla ikinci vakayı paylaştık. Bu son derece üzücü olmakla birlikte ihtimal dahilindeydi. Yeni vaka bu çemberin içinde yer almaktadır. Tüm değişkenlerin, olası tüm temasların tespiti kuşkusuz mümkün değil. İki vakanın belirli bir sınır içerisinde olduğunu biliyoruz.

"Mücadelemizin üstünlüğü var. Mevcut tabloda yayılımın olası sınırlarını buluyoruz. 10 Mart itibarıyla olayın Türkiye'deki seyri eldeki veriler baz alınırsa diğer ülkelere göre avantajdır. Sağduyulu olmalıyız, tedirgin olmamalıyız. Bulaşıcı hastalıkla duygular değil ancak akıl mücadele edebilir. Dünya Sağlık Örgütü benzer bir tabloyu yaklaşık 20 yıl önce ilan etmişti. Tedbirler, bilimsel sağduyu, bilinç pek çok sorunun üstesinden geldi. Dün Cumhurbaşkanımızın başkanlığında 5 saat süren toplantı yaptık. Bu kapsamı geniş tutulmuş toplantıydı. Katılımcı sayısı 40'ın üstündeydi. Kamuoyuna yansıyan tedbirler dışında ileriye dönük pek çok tedbir konuşuldu. Devletimizin bu ciddiyeti sürecin şu kadar ki yönetiminden farklı bir durum, olağanüstü hal değildir.

"Hastanelere ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz"

"Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlaması getiriyoruz. Mesai saatleri içinde müsaade edilmeyecek. Mesai saatleri dışında sadece 1 saat izin verilecek. Raporları dolan hastamız hastaneye başvurmadan doğrudan ilacını alabilecek. Aile Bakanlığımızla ilgili konu görüşüldü. Kamu çalışanlarından kronik hastalığı olanlar kolaylıkla izne ayrılabilecek. Bu anlamda bir genelge de yayınlanmış oldu.

"Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek olan ulusal ve uluslararası, bilimsel açık ya da kapalı toplantıları geçici bir süreyle ertelemiş bulunuyoruz.

"ALO 184 Sabim Danışma Hattını Sabim Korona Danışma Hattı"

"Hastamızın herhangi bir hastalıkta kolay arayabileceği ALO 184 Sabim Danışma Hattını Sabim Korona Danışma Hattı şeklinde kurmaya başladık. Hocalarımız algoritmayı geliştirmiş oldular. Bu süreçte özellikle arandığında hasta için ateşi varlığında, ateşi olup olmadığı, yaş durumu, öksürük bulgusunun olup olmadığı, nefes darlığı gibi şikayetlerle geliştirilen bir algoritma var. Vatandaşımız herhangi bir tereddüt anında 'acaba Koronavirüs enfeksiyonu taşıyor muyum' diye kaygılandığı dönemde hemen sağlık kuruluşlarına başvurmamalı, bu dönemde başvurunun enfeksiyonu yayılma olasılığını bilelim, bu dönemde bu hattı arayıp, yapması gerekenin ne olduğunu o an için evde kalarak, kendini izole etmesini, maske takıp takmaması gerektiğini bu danışma hattından özellikle hekim arkadaşlarımızın sorumluluğunda takip ettiği birinci elden yönlendirmeyi yapan danışma hattı önümüzdeki bir iki gün, muhtemelen en geç Pazar günü devreye girmiş olur.

"Yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izinli sayılacak"

"İlk orta ve liselerin 1 hafta tatil edilmesine karar verildiğini biliyorsunuz. Üniversitelerimiz 16 Mart'tan itibaren 3 haftalık tatil. Başta futbol olmak üzere futbol müsabakaları da seyircisiz oynanacak.

"Kamu görevlilerin zorunlu olmadıkça yurt dışı ziyaretlerinin olmaması gereken genelge yayınlanmış oldu. Yaklaşık yarım saat önce yurt dışından dönen 14 kuralımız olduğunu biliyorsunuz. Bu çerçevede hızla çözüm geliştirmek anlamında sağlık kuruluşlarımızdan 14 günlük rapor alacaklarını ifade etmiştik. Bugün artık yurt dışından gelenlerin 14 gün idari izin sayılması gerektiği hakkında Cumhurbaşkanlığından karar çıktı.

"Yurt dışındakilerin dönmek için ısrarcı olmaları yanlış"

"Vatandaşımızın vaka sayılarının dünyada tırmanışa geçtiği, yurt dışına kesinlikle çıkmamalarını istiyoruz. Bu dönemde vatandaşımızın herhangi bir ülke demiyoruz, artık dünyanın bütün ülkelerinde görüldüğünü biliyoruz, yurt dışına mümkün mertebe çıkılmaması hassasiyetle gerektiğini ifade ediyoruz. Yurt dışında olanların dönmek için ısrarcı olmalarını yanlış buluyoruz. Kendilerini bulundukları yerde korunma altına almalarını öneriyoruz. Bu dönemi kendilerini izole ederek geçirmelerini öneriyoruz. Bunun ülkemize gelmekten daha sağlıklı olduğuna inanıyoruz, bunun için kapıları ve sınırları zorlamamaları gerektiğini ifade ediyoruz. Geldiklerinde de 14 gün gözetim altında olacaklarını biliyor olduklarını ifade ediyorum.

"Almanya'da son 24 saatte 822, İtalya'da 2651, İspanya'da 825 kişi, Norveç'te 85, Avusturya'da 179 olmak üzere giderek hızla artan bir salgını görüyoruz. Bu sebepten özellikle İtalya, İran, Güney Kore, Irak ve Çin şeklindeydi. Şimdi 9 ülkeye daha bu yasak dünkü toplantıda karar verildi. Hangi ülkelerin olması gerektiği bugün şekillenen yasağı söylemek istiyorum. Önümüzdeki günlerde dünyadaki ve Avrupa'daki seyri görerek alabileceğimiz kararları zaten gündeme taşımış oluruz.

"Ayrıca dünya bizim aldığımız, tamamını da saymadığım bu tedbirleri çok çok bekleyerek alıyor. Fransa, Almanya vaka sayıları artınca okulları tatil etti. Biz virüsün önünü kesecek tedbirler aldık. Kıtadan kıtaya kontrolü ele alan virüsün önünü keseceğimize inanıyoruz.

"Aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduk"

"İlk iki vakamızın belli bir odağa bağlı olduğunu söylemiştim. Size bu saatte aynı aile içinde 3 yeni tanı daha koyduğumuzu söylemek zorundayım. Üzüntümüzü azaltan bir realite var. Tanımlı çevre içinde olduğunu söylemek istiyorum. 5 vakanın tamamı doğrudan bağlantılı.

"Pandemiden korunabilmek için insanı zorunlu bir yaşam tarzıyla sınırlar, bizim de toplumdan beklentimiz budur. Sağlığımız için bazı özgürlüklerden bir süreliğine vazgeçeceğiz.

"ABD 54 ülkeye seyahat kısıtlaması koyarken Türkiye konusunda kaygı taşımadığını gösterdi. Türkiye risk listesinde yok. Bu süreçte eskisi kadar konuksever olmayabiliriz. Kapımız bu dönemde dünyadan her gelene açık değil. 82 milyon vatandaşımızı 90 gün bu küresel salgından uzak tuttuk. Mücadelemizin ikinci aşamasındayız. Virüsün yayılmasını engellemek ilk üstesinden geleceğimiz şeydir. Hastaların tedavisi ikinci önceliğimiz.

"Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir"

"Özellikle 4-5 haftanın önemli olduğunu, tedbirlere sarılmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum, tablonun değişeceğine inanıyorum. Mevcut belirtiler bu enfeksiyonun yaygın temasla yayıldığını gösteriyor. Tedbirleri ne kadar sıkı tutarsak, tehdit o kadar zayıflar. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Vatandaşlarımızın tedbirlere hassasiyetle uymasını rica ediyorum.

"Her hastadan numune alma yöntemi tercih edilmiyor. Numune sayıları arttıkça biz ülkenin her ilinde bu tetkikleri yapabiliriz, o anlamda bir sorunumuz yok. Dinamik bir süreçteyiz, her gün her saat kendimizi bu süreçte uyarlamaya çalışıyoruz. Gerekirse 81 ilimizde de bu uygulama başlayabilir, olan talep ve ihtiyaca göre şekilleniyoruz. Korona danışma hattı önümüzdeki günlerde muhtemelen yarın devreye girebilir. Burada özellikle vatandaşımızın gereksiz sağlık kuruluşlarına müracaatlarını önlemek, gerekli önlemleri aldırmak için geliştirildi. Bu danışma hizmetini verebilecek olan daha çok sağlık personelinin olmasını, sorumlu olarak hekim arkadaşlarımızın sorumlu olmasını, daha üstte de bilim kurulunun geliştirdiği algoritmayı geliştirmek üzere kuruldan arkadaşlarımızın olduğu bir şey tasarladık. Şikayeti olan hastanın gerektiğinde en başından izole edilmesini önermeye kadar yönlendirici, rahatlatıcı ve ne yapması gerektiğini bilebilir olduğu bir sistemden bahsediyorum. Hastanelerle ilgili sağlık kuruluşlarına gelen bu hastalarımızın nereye gerektiğinde yönlendirileceği biliniyor.

"Bulundukları şehri açıklayabiliriz ama bunun önemli olduğunu düşünmüyorum"

"Aynı temas zinciri içinde yaygın bir tarama yapıyoruz. Şu an için 5 kişi olduğunu söyledim. Bulundukları şehri açıklayabilir ama burada önemli olanın şu olduğunu düşünüyorum. Bu hastaların izole olup olmadıkları, tedavilerinin yapılıp yapılmadığı, bununla ilgili herhangi bir tereddütün olmaması gerektiğini söylüyorum. Bugün X şehir, yarın başka şehir olabilir. Her gün bu şehirde de görüldü gibi bir yaklaşımın doğru olmadığı kanaatindeyiz. Bunun da sizin için faydalı bir bilgi olmadığını düşünüyoruz.

"Temas taramasını yaptıkça sonuçları oldukça açıklıyoruz. Her zaman vakaları basın toplantısında açıklamak gerekmediği kanaatindeyim. Bizim için 3-4 haftanın çok önemli olduğu, vatandaşımızın mümkün mertebe kalabalığa çıkmamasının son derece önemli olduğunu, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını özellikle önemsiyoruz. Olabildiğince insanla teması önleyen, minimalize eden ama yaşamı da sürdüren, panik havası oluşturmayan tedbirler paketi içinde hareket etmemizin önemli olduğunu söylemek istiyorum.

"Biz temas edilen yerlerle ilgili bir çalışma içindeyiz. Bir şehirde vaka görüldü, şehri karantinaya alalım, böyle bir uygulama yok.

"Somut bir tedavi şekli yok"

"Tedavi seçenekleriyle bu virüse karşı somut bir tedavi şekli yok, antibiyotiğin zaten bir etkisi yok. Belli bir yaşın üzerinde olna ve hasta olan, bulgulara göre tedavisini bilim kurulu geliştirdi. Hastaların genel durumları için şu dönemde özellikle iki vakamız için solunum sıkıntıları olduğunu söylemek istiyorum.

"Bu virüs yeni tanınıyor, tedavi şeklinde bilgi birikimi sağlayan ağırlıkla Çin örneği oldu. Hangi uygulamaların sonuç getirdiğini bilim kurulu takip ediliyor. Hangi hastaya neyin uygulanıp uygulanmayacağı için algoritma geliştirildi, uygulanıyor.

"Bilim kurulunun önerileri ve bizim uyarılarımızı dikkate almaları gerektiğini, yurt dışında gelenlerle temas edilmemesi, yaşlılarımızın evden çıkmaması konusunda hassasiyet göstermesi, en ufak biz hastalık belirtisi olduğunda hattımızı arayarak danışmanlık hizmetini almaları, tedirgin olmaları gereken bir şey olmadığı, biraz daha kendimizi izole ederek götürmemiz gerektiği kanaatindeyim.

"Umreden 40 bine yakın kişi geldi, vaka çıkmadı"

"Umreden dönüşlerle ilgili buradan uçakların boş gittiği ve umrecileri getirdiği bir durumda sağlık personeli, hekim ve hemşire arkadaşlardan oluşan grup giderek umrecileri getiren uçakla birlikte, yine orada kontroller yapılarak, herhangi bir hastalık bulgusu olanın uçakta nereye oturtulması gerektiğine kadar bir yaklaşımla özel bir uygulama yaptık. Bunu dünyanın hiçbir ülkesi benzer şekilde yapmadı. Hastalık bulgusu olan umrecimizin sayısı çok az, 40 bine yakın kişi geldi. Bu önümüzdeki günlerde çıkmayacağı anlamına gelmez, 14 günlük bir sürecin olduğunu biliyoruz, 14 gün evden çıkmamalarını söyledik. Bu çerçevede herhangi bir hastalık durumunda da yapılması gerekenleri devreye sokmak noktasında bir çaba içerisindeyiz."

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıkalamalarından satır başları şöyle:

"Olayın başından itibaren tüm tedbirler alınmıştır, alınmaya devam etmektedir. Eylem planı gün gün her aşaması güncellenerek uygulamaya devam edilecektir. Nisan sonuna kadar toplantıların ertelenmesi konusunda kararlarımızı almıştık.

"Ceza infaz kurumuna girmeden önce ilk kabul raporlarıyla birlikte hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmaması, sağlık muayenesinden geçip tedavileri yapıldıktan sonra alınması söz konusu. İlk kabul raporunda solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporları olanların belirli bir alana alınacaktır. 14. günün sonunda diğer sınırlı alanlara aktarılması sağlanacak. Ceza infaz kurumundan ayrılıp tekrar infaz kurumuna dönenler için aynı usüllere tabi tutulmuştur.

"Açık ve kapalı tüm cezaevlerinde görüşler 2 hafta ertelendi"

"Açık ve kapalı tüm cezaevlerinde görüşler 2 hafta ertelendi. Zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla görüşmelerin yapılması uygun mülahaza edilmiştir. 2 hafta sonrasında bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda yeni bir karar verilecektir. Yabancı uyruklu yurt dışından gelenlerin yapmak istediği ziyareteler süresiz ertelenmiştir.

"Açık cezaevinde kalanların izin hakları ertelenmiştir. İzin hakları 2 hafta sonra tekrar verilecektir. Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odaları da 2 hafta süreyle ertelenmiştir. Aynı koğuş içinde bulunan mahkumların sosyal aktiviteleri devam edecek diğer koğuşlardaki mahkumlarla ortak aktiviteleri 2 hafta boyunca ertelenmiştir.

"İki hafta süreyle -güvenlik ve hastalık durumları dışında- nakiller ertelenmiştir. Duruşma ve tüm diğer adli işlemler konusunda ivedi özelliği bulunmayan durumlarda ertelenmesi yargı mensuplarının takdirine bırakılmıştır. Adliye hizmetlerinin belli bir süre ertelenmesi burada bir önlem olarak ortaya çıkmıştır. Tüm bu tedbirler halkımızın müsterih olması adın alınan önlemlerdir."

Otobüs ve tren seferleri artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıklamaları şöyle:

"Yüksek Hızlı Trenler ve konvansiyonel trenler, Marmaray hattı gibi toplu taşıma araçlarında gerekli dezenfekte işlemleri yapılmakta. sıkça temas edilen yerler dezenfekte edilmektedir. Aynı şekilde otobüs firmaları ve duraklarında da işletmelere her türlü tedbirleri almaları için talimatlandırdık.

"Ankara-İstanbul, İstanbul-Ankara YHT hatlarımızda 13-14-15 Mart tarihlerinde ilave seferler koyduk. Ana hat ve bölgesel trenlerde ilave vagonlar koyuyoruz. Böylece 14 bin 500 ilave yolcu kapasitesi oluşturduk.

"Koronavirüs nedeniyle 3 Şubat tarihinden itibaren Çin, 23 Şubat'tan itibaren İran, 29 Şubat'tan itibaren İtalya, Irak ve Güney Kore ile yapılan uçuşlara yasaklama getirmiştik.

9 Avrupa ülkesiyle seferler durduruldu

"Şimdi de Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç ve Hollanda'ya yapılan seferler yarın sabah saat 08.00'den itibaren 17 Nisan tarihine kadar durdurulacaktır. Bu tarih Sağlık Bakanlığı'nın kararıyla ileri veya geri alınabilir.

"Sahil sıhhiye tarafından verilen geminin ülkeye girişine sorun olmadığına dair gösterilen belge düzenlenmeden hiçbir temasa müsaade edilmemektedir. Liman Başkanlığı'mızda çalışan personelimize tedbirler konusunda bilgi verilmiştir.

"Almanya, Fransa, İspanya, Norveç, Danimarka, Belçika, Avusturya, İsveç, Hollanda, Tayland, Güney Kore, Hong Kong ve Singapur limanlarına uğrak yapması ya da bu ülke vatandaşlarının gemiye katılımının tespit edilmesi halinde Türkiye işlemleri yürütmektedir.

"İran'dan karayolu taşımasını Gürcistan'a kaydırdık"

"23 Şubat'ta ülkemiz ve İran arasındaki tüm kara ve demiryolu geçişleri durdurulmuştu. Ticaretin aksamaması için İran üzerinden yapılan karayolu taşımasını Gürcistan'a kaydırdık. Gürcistan üzerinden nakliyelerin yapılmasına devam edilmesini sağlıyoruz.

"Demiryolu taşımacılığında ise 23 Şubat'ta yük ve yolcu taşımacılığını İran'la kapattık. Bu yolun faaliyete geçmesine kadar İran'a geçecek yüklerin Bakü-Tiflis hattına kayma ihtimaline karşılık TCDD AŞ.'nin gerekli çalışmaları yaparak ek seferler koymasını sağladık. Herkesin sakin, soğukkanlı, panik havasına girilmeden ama bir o kadar da tedbirleri uygulamasının son derece önemli olduğunu belirtmek isterim."