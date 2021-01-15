Sağlık Bakanı Koca, HDP'ye teşekkür etti: "Sıra bekleyerek örnek olmayı tercih ettiler"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "HDP Genel Başkanı Mithat Sancar Beyefendi’yi arayarak kendilerini de aşı olarak örnek olmaya davet etmiştim. Parti olarak yaptıkları açıklama ile sıra bekleyerek örnek olmayı tercih ettiler. Destekleri için teşekkür ediyorum. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız." dedi.

HDP Eş BaşkanlarI Pervin Buldan ve Mithat Sancar, yaptıkları açıklamada, “Bu davet daha önce belirlenen risk grubu, kronik hastalar ve sağlık çalışanları için düzenlenen aşılama programına uygun değildir” diyerek aşı için sıra bekleyeceklerini duyurmuştu.

TIKLAYIN: Pervin Buldan ve Mithat Sancar: Sağlık Bakanı aşı için bizzat aradı; bizler sıramız geldiğinde aşı olacağız