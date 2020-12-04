Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde 100

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Hatay ve Antalya'da vaka artış hızının son bir haftada iki katına çıktığını söyledi. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre, Diyarbakır'da sabit bir artış yaşanırken Trabzon'da vaka artışı yüzde 50 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle toplantı yaptı. Bakan Koca, son bir haftada Hatay ve Antalya'da vaka artışının yüzde 100 olduğunu belirtti.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, dört ilin salgın açısından durumunu değerlendirdiklerini ve yüksek riskin devam ettiğini açıkladı.