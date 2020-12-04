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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Hatay ve Antalya'da vaka artışı yüzde 100

04 Aralık 2020 11:03

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay ve Antalya'da vaka artış hızının son bir haftada iki katına çıktığını söyledi. Bakan Koca'nın açıklamalarına göre, Diyarbakır'da sabit bir artış yaşanırken Trabzon'da vaka artışı yüzde 50 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, Hatay, Antalya, Trabzon ve Diyarbakır il sağlık müdürleriyle toplantı yaptı. Bakan Koca, son bir haftada Hatay ve Antalya'da vaka artışının yüzde 100 olduğunu belirtti.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, dört ilin salgın açısından durumunu değerlendirdiklerini ve yüksek riskin devam ettiğini açıkladı.

​Bütün kurumlarla seferberlik çağrısı yapan Koca, "Sağlık çalışanlarının üzerindeki yükü azaltalım. Mücadele güç birliği ile kazanılır" dedi.

Koca, "Son bir haftada Hatay'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70, Antalya'da vaka artışı yüzde 100, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71, Trabzon'da vaka artışı yüzde 50, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 75, Diyarbakır'da sabit artış var, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70" açıklamasında bulundu.

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