Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3-9 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık vaka sayısı, her 100 bin kişide Ankara'da 59,10, İstanbul'da 56,75, İzmir'de 22,16 oldu.





Haftalık verilere göre Siirt, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari 100 bin kişide en çok Covid-19 vakası görülen iller oldu. Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Covid-19 vakası Kilis, Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş'ta görüldü. 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı bir önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 82 artışla 65,02’ye yükseldi. Antalya son haftada en çok vaka artışı yaşanan 5 il arasında yer aldı.

"Aşı ile umudumuz artıyor"

Koca, Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." açıklamasını yaptı.