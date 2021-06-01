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Sağlık Bakanı Koca: Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz

01 Haziran 2021 18:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Çin menşeli yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı Sinovac şirketine bağlı Coronovac'ın Dünya Sağlık Örgütü tarafından onayına ilişkin "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. " açıklamasını yaptı. 

Koca'nın Twitter üzerinden verdiği mesaj şöyle:

"Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin."

TIKLAYIN- DSÖ'den Sinovac aşısına acil kullanım onayı

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