Sağlık Bakanı Koca: Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yaygın olarak kullanılan Çin menşeli yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı Sinovac şirketine bağlı Coronovac'ın Dünya Sağlık Örgütü tarafından onayına ilişkin "Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. " açıklamasını yaptı.

Koca'nın Twitter üzerinden verdiği mesaj şöyle:

"Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Sinovac firmasının COVID-19 aşısı Coronovac; Dünya Sağlık Örgütü tarafından da onaylandı. Güvenirliği ve etkisi kanıtlanmış her aşıyı vatandaşımızla buluşturmaya devam edeceğiz. Bu güce güvenin."

TIKLAYIN- DSÖ'den Sinovac aşısına acil kullanım onayı