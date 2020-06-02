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Sağlık

Sağlık Bakanı Koca: Gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız; riske karşı biraz daha sabredelim

02 Haziran 2020 00:01

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim" dedi.

Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını karşısında maske kullanımının önemine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "Maske takmak kime yakışır? Koronavirüs'le mücadelede ister istemez sorumluluk sahibi hepimize. Yüzümüzü, gülüşümüzü kapatsa da maskesiz yapamayız. Hazır salgını geriletmişken bize yakışanı yapalım. Maskeli, sosyal mesafeli, riske karşı biraz daha sabredelim" diye yazdı.

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