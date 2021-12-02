Sağlık Bakanı Koca: Evlilik öncesinde SMA taramasını zorunlu hale getiriyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evlilik öncesinde tüm çiftlere ve yeni doğanlara SMA taraması yapılmasını hayata geçiriyoruz, evlilik öncesinde SMA taraması zorunlu hale getirilmektedir." dedi.

SMA Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Bakan Koca, (Nursinersen etkin maddeli ilaç) Bu ilacı kullanan hastalar için 'tedavi almaya uygunluk' kriterlerinde hastaları zorlayan kriterler kaldırılmıştır." ifadelerini kullandı.

"Ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır"

Bakan Koca, “SMA önlem alınması mümkün bir hastalıktır. Ülkemizde SMA için karşılanmamış bir tedavi ihtiyacı bulunmamaktadır. Tedaviye erişim içni standart kontrollere devam edilmesi son derece önemlidir." açıklamasını yaptı.

Bakan Koca şöyle devam etti:

"Yapılacak yeni doğan tedavisi ile uygun tedaviye derhal en erken dönemde başlanacaktır. Yeni doğan tarama programıyla birlikte tüm tedavi seçeneklerine erişim konusunda alt yapı çalışmaları son derece hızlı bir şekilde sürdürülmektedir."