Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yerli aşı Turkovac-Coronovac’ın 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesinde başladığını duyurdu.
Bakan Koca, “Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor” dedi.
Bakan Koca, “Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz” çağrısında bulunarak telefon numarası paylaştı:
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