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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı

16 Temmuz 2021 10:57

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yerli aşı Turkovac-Coronovac’ın 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesinde başladığını duyurdu.

Bakan Koca, “Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor” dedi.

Bakan Koca, “Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz” çağrısında bulunarak telefon numarası paylaştı:

Tel: 0312 552 60 19

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