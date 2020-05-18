T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık Bakanı Koca, DSÖ zirvesinde konuştu: Covid-19'u en az zararla atlatan ülkelerin başındayız

18 Mayıs 2020 18:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecini "can kaybı" ve "sağlık sistemine etkileri" bakımından en az zararla atlatan ülkelerin başında geldiğini söyledi.

ETİKETLER

Covid-19Sağlık BakanıSağlık Bakanı Fahrettin KocaFahrettin KocaFahrettin Koca KoronavirüsDünya Sağlık ÖrgütüDünya Sağlık AsamblesiDSÖDSÖ asamblesi
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24