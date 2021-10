Sağlık Bakanı Koca duyurdu: Türkiye'de Delta varyantı yoğunluğu yüzde 90'ı geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak açıklama yaparken, "Delta varyantı Türkiye'de yüzde 90'ı geçti. Delta Plus’ta giderek artmaya başlıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın daha da yoğunlaştığı anlamına geliyor” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, aşı konusunda bir sıkıntılarının olmadığını söyledi. Koca, “Aşının etkili olduğunu görüyoruz. Her geçen gün aşılamanın da yoğun bir şekilde yapıldığını görüyoruz. Şu son 1 aylık zaman diliminde dünyada, genelde ise ilk 3 ülke içinde nüfus başına aşının yapılabilir olduğu kimi zaman birinci, kimi zaman ikinci, kimi zaman üçüncü ülke olduk" dedi.

Koca, yeni dönemde salgın nedeniyle kapanma düşünmediklerini, gündeme de almadıklarını söyledi.

"Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok" 2 doz aşı olmasına rağmen hasta olanların sayısında artış olduğu yönündeki iddialara değinen Koca, şunları söyledi: "Düşük olduğunu biliyoruz. Örnek olsun diye söyleyeyim; aktif 1 buçuk milyona yakın sağlık çalışanımız var. 1,1 milyon sağlık personeli ve ayrıca hizmet aldığımız temizlik, güvenlik ve benzeri toplam 1 milyon 510 bin kişi… (Son kişiye yapılan aşı sonrası) Aşısı tamamlanmış vefat eden kimse yok. Aşının ne kadar etkili olduğunu göstermek için söylüyorum. Aşısı tamamlamış, vefat eden aktif 1 milyon 510 bin sağlık çalışanı içerisinde bugüne kadar olmadı." Çocuklara aşı hakkı

Türkiye’nin geçtiğimiz günlerde ABD'nin en az 1 doz aşı olan 18 yaş üstü aşılanmış kişileri geçtiğini söyleyen Koca, “Aşılamada bir sorun yok. Bu anlamda vatandaşımız bugüne kadar çocuklarına yüzde 98 oranında 13 farklı aşıyı yaptırabildi. Bu anlamda bir direnç görmüyoruz. Biz yeter ki vatandaşımıza anlatalım. Ayağına gidelim. Vatandaşımızın bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum. Ve her geçen gün bu oranlarımız artıyor. Gördüğünüz gibi 1 milyona yakın aşı yapmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.



Delta varyantının her geçen gün yoğunlaştığını bildiren Bakan Koca, “Vaka sayılarımız, hareketliliğin çok artması ve tedbirlere uyumun azalmasından dolayı artıyor. Varyant değişikliği söz konusu. Şu an Delta varyantı Türkiye’de yüzde 90’ı geçti. Delta Plus’ta giderek artmaya başlıyor. Bu varyant değişikliği toplumda bulaşıcılığın daha da yoğunlaştığı anlamına geliyor. Daha önce 1.5 metre ile sağlanan koruma, şimdi ancak 2 metre ile korunabilir durumda. Salgını gündemimizden çıkarmalıyız ama tedbirlere uymalıyız. Tedbirlerle birlikte hayata devam etmeliyiz” şeklinde konuştu.

“En az 1 doz aşılanmış öğretmenler yüzde 81”

Öğretmenlerin aşılanma oranlarını da paylaşan Koca, “En az 1 doz aşı olan öğretmenler yüzde 81,2, 2 dozunu tamamlamış öğretmenler ise yüzde 66” dedi. Öğretmenlerin aşı olma oranlarının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu vurgulayan Koca, “Aşı olmayan öğretmen kalmayana kadar çalışmalar devam edecek” dedi.

Çocukların aşı olmaları hakkında da bilgi veren Koca, “Biz ön planda 12 yaş üzeri olan çocuklarımızın riskli bir durumu ve kronik bir rahatsızlığı söz konusu ise aşılanmalarını öneriyoruz. 15 yaş ve üstü de yine ailenin onayıyla talebi halinde yaptırıyoruz. Yurt dışına gidişler için ek doz gündeme gelmişti. Ek bir aşı gerekmiyor" diye konuştu.

Aşı olan kişilerin 2 dozu inaktif ise 3. doz aşının gerektiğini ifade eden Koca, “Çünkü 3-6 ay sonra koruyuculuğun düştüğünü görüyoruz. BioNTech için şu an 3. bir aşıya ihtiyaç yok ama yedi, sekiz ay sonra koruyuculuğunun azaldığını İsrail’den biliyoruz. Dolayısıyla bizim şu an 3,5-4 aylık bir sonuçlarımız elimizde. Şu ana kadar ek 3. bir doza ihtiyaç görülmüyor. Fakat önümüzdeki süreçte ne zaman gerekli olduğunu söylemiş olacağız” dedi.