Sağlık Bakanı Koca’dan Yunan mevkidaşına: Sınırdan çevrilen göçmenlere ulaştığımızda 16’sı maalesef donarak ölmüştü, insanlık ölmemeli!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sınırdan çevrilen göçmenlerden 16'sının donarak öldüğünü belirterek Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris'e sosyal medya hesabından, "İnsanlık ölmemeli" çağrısını yaptı.
Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, sınırdan geçmek isterken insani ihtiyaçları düşünülmeden geri çevrilen 17 göçmene gerekli sağlık hizmetini veremedik. Onlara ulaştığımızda 16’sı maalesef donarak ölmüştü. Birini hastaneye kaldırdık fakat çok geçti. İnsanlık ölmemeli!" ifadesini kullandı.