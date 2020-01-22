Sağlık Bakanı Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayıp, değerlendirmelerde bulundu.

Grip vakalarında bu yılda geçen yıla göre değişen bir oran olmadığını söyleyen Koca, "İlaç ile ilgili bir sıkıntımız yok. Herhangi bir grip ilacı sorunu bulunmamaktadır. Özellikle bizim ilaç takip sistemi adını verdiğimiz kendi yazılımımız olan çok etkili kullandığımız sistemimiz var. Şu an piyasada 1 milyon 650 bin kutu grip ilacımız var. Herhangi bir ilaç sorununun olmadığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. İlaçla ilgili takip sistemimiz güçlü olduğu için ciddi sorun yaşamıyoruz. Grip sayısında bir artış olmadığını, yeni bir ajanın da söz konusu olmadığını, bu anlamda bir risk taşımadığını söyleyebilirim" diye konuştu.

Çin'de yayılan virüsle ilgili olarak da konuşan Bakan Koca, şunları kaydetti:

"Koronavirüs yaygın virüsten oluşan büyük grup. Çin'de Vuhan şehrinde zatürre geçiren hastada tespit edildiğini biliyoruz. Dün itibariyle 295 vakada tespit edildiğini biliyoruz. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir takım tedbirlerin alınması noktasında çabası var. Şu anda bizde herhangi bir hastanın riskli hastanın olmadığını söylemek istiyorum. Şu an Türkiye için herhangi bir riskin söz konusu olmadığını belirtmek istiyorum. Çin'den gelen riskli bir hastayı karantina odamıza alıp özel ambulansla belirlenen hastaneye götürülmesi şeklinde hazırlığımız var. Bugün Bakanlığımızda bir risk değerlendirme toplantısı yapılacak. Dünya Sağlık Örgütü termal kamerayı Türkiye için önermiyor ama termal kamera dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık."

Kahvaltı tartışmalarına da değinen Bakan Koca, "Kahvaltı Türk toplumu için son derece önemli. Özellikle çocuklar için kahvaltı son derece önemli. Dikkat ve zihin açıcı olma özelliğinden de kahvaltının ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Dengeli kahvaltıyı, çorbayı da öneriyorum." dedi.

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