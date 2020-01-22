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Sağlık Bakanı Koca'dan 'gizemli virüs' açıklaması

'Gizemli virüs'ten şimdiye dek altı kişi yaşamını yitirdi

22 Ocak 2020 10:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'de başlayan virüs salgınıyla ilgili açıklamada bulundu. Türkiye'de 'gizemli virüse' ilişkin herhangi bir hastanın olmadığını belirten Bakan Koca, "Bizde şu an herhangi bir hastanın hatta riskli hastanın olmadığının altını çizmek istiyorum" dedi.

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