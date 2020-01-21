T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Gizemli virüs ABD'ye ulaştı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve insandan insana bulaştığı tespit edilen virüsün ABD'ye de sıçradığı bildirildi.

21 Ocak 2020 23:30

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden (CDC) yapılan açıklamada, Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu hastalığın ilk vakasının tespit edildiği bilgisi verildi.

Reuters'a konuşan bir CDC sözcüsü, vakanın Washington eyaletindeki Seattle kentinde teşhis edildiğini belirtti.

Olaya dair başka bir ayrıntı paylaşmayan sözcü, ayrıntılı bilgilerin yakın zamanda düzenlenecek bir basın toplantısıyla aktarılacağını söyledi.

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan yeni bir koronavirüsün neden olduğu hastalık nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Çin'de birkaç haftada yüzlerce kişiye bulaşan virüsün insandan insana bulaşabildiği tespit edilmişti.

ETİKETLER

koronavirüsçinvuhan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24