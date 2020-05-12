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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan 'sosyal mesafe' uyarısı: Maske yetmez

12 Mayıs 2020 23:34

Bursa'da bir pazar yerinde çekilen fotoğrafı Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske, sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından Bursa'da çekilen bir pazar yerine ait fotoğrafı paylaşan Koca, "Yakın mesafede maske yetmez. En önemli ihtiyaçlardan biri, sosyal mesafe" hatırlatmasında bulundu.

Bakan Koca paylaşımında, "Yakın mesafedeki iki kişiden ikisi de maske takmış olsa da, virüs maskeye rağmen birinden diğerine bulaşabilir. Ya hareketli, kalabalık yerlerde? Evden çıkarken mutlaka maske takın. Ama maske, sosyal mesafe olmadan koronavirüs riskinden sizi uzak tutmaya yetmeyebilir. Risk almayın" ifadelerine yer verdi.

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