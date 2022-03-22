Sağlık Bakanı Koca’dan polisin yere düşürdüğü Dr. Erdinç Köksal’a özür telefonu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Taksim’de Atatürk anıtına çelenk koymak isterken polisle yaşanan arbede de yere düşürülen emekli hekim Dr. Erdinç Köksal'ı telefonla arayarak özür diledi. Köksal, Koca ile olan görüşmesini anlattı.

Taksim'de 14 Mart Tıp Bayramı etkinliği dolayısıyla polisle doktorlar arasında arbede yaşanmıştı. 89 yaşındaki Dr. Erdinç Köksal, Atatürk anıtına çelenk koymak isterken yere düşmesi tepki çekmişti. Köksal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kendisini arayarak özür dilediğini söyledi.



Köksal, şu ifadeleri kullandı:

“Gece saat 12'ye yakın beni sağlık bakanı aradı. Sağlık bakanı olduğuna inanamadım. ‘Üzüntülerimi bildirmek için arıyorum, özür dileriz' dedi. Ben de birisi dalga geçiyor zannettim. Gerçekten sağlık bakanı hekim kimliğiyle o telefonu açmakla çok değerli bir şey yaptı. Ben çok mutlu oldum. Ben belki konuşmalarda bazı şikayetlerimizi de bildirmiştik ama ne olursa olsun hekim kimliğiyle üzüntümüzü paylaşmasını şükranla yad ediyorum."

"Adalet bakanı ile konuşacağını bildirdi"

"Bu telefon konuşması 5 dakikada bitmedi. Tam 49 dakika konuştuk. Cephede çarpışan binlerce doktor arasında biz 600'e yakın şehit verdik. 5 dakikada bir hasta baktığımızı, bundan çok mutsuz olduğumuzu, hastalarımızın da mutsuz olarak bizi tekmelediğini, bıçakladığını, bunu yapanların da yanına kar kaldığını, hiçbir ceza almadıklarını da ifade ettim. Anlayışla dinledi, bunları sahipleneceğini, adalet bakanı ile konuşacağını bildirdi. İnşallah sayın bakan bu sözünde durur. Daha iyi günlere kavuşuruz.”