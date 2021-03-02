Sağlık Bakanı Koca'dan 'mavi' illere uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, risk haritasını Twitter'dan paylaşarak 'mavi' ile gösterilen düşük riskli illeri uyardı. Koca, "Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme ile birlikte yeni kararları açıklarken illeri düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı şeklinde sınıflandırıldığını duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Koca'nın konuyla ilgili tweet'i şöyle:

"Haritamızın tamamının mavi olması için çalışacağız. Bunu sağlayacak olan en önemli gayretimiz tedbirlere tam uyum. Sarı, turuncu ve kırmızı iller de mavi olana kadar tedbirli olmalıyız. Mavi illerimiz de durumlarını korumalı."