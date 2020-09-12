Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul'daki Koronavirüs vakalarına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgında önde gelen illerden biri olan İstanbul'daki Koronavirüs vaka sayısına ilişkin kişisel sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"Nisan ayında hastaların yüze 65’i, vefatların ise yüzde 54’ü İstanbul’daydı. Aldığımız tedbirler ile hasta sayısı yüzde 72, vefatlar yüzde 78 azaldı" diyen Bakan Koca, devamına şu bilgileri paylaştı:

"11 Eylül’de hasta sayısı geçen ayın hasta sayısının yaklaşık iki katı. Bugün filyasyon ekip sayımızı yüzde 34 artırdık. TEDBİRlere BİRLİKte uyalım.

Nisan ayında Ağır Hastaların yüzde 76’sı İstanbul’daki hastanelerimizdeydi. Ancak son 1 ay içinde ağır hasta sayısı İstanbulda yüzde 42 arttı. İstanbul’da oluşabilecek riski birlikte yok edebiliriz. Mücadele gücümüz TEDBİRlere BİRLİKte uyum."