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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul açıklaması: Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor

05 Mart 2021 19:14

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık yöneticileriyle yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının durumunu değerlendirdi. Koca, "Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı" dedi.

Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya gelerek Covid-19 salgınında son durumu değerlendirdi. Twitter hesabından toplantıya ilişkin paylaşım yapan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız."

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