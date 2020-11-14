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Sağlık Bakanı Koca'dan İmamoğlu'na telefon

İBB Başkanı, İstanbul'da bulaşıcı hastalık nedeniyle 164 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı

14 Kasım 2020 23:21

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu arayarak salgın ile ilgili görüştü.

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