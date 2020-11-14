Ekrem İmamoğlu, bulaşıcı hastalıktan yaşamını yitirenlerin sayısını açıkladı

Bugün İstanbul için 2-3 haftalık kapanma çağrısı yapan İmamoğlu, Mezarlıklar Daire Başkanlığı'na ait bulaşıcı hastalık ölüm sayısının 164 olduğunu ve bu sayının en yüksek sayı olduğunu belirtti.

İmamoğlu, "Mezarlıklar Daire Başkanlığı’mızın 'Bulaşıcı Hastalık Ölüm Sayısı' bugün 164 olmuştur. Bu sayı tüm pandemi döneminde bildirilen en yüksek sayıdır. Bulaşıcı hastalıktan vefat eden 164 vatandaşımıza Allah’tan rahmet dilerim. Sayın @drfahrettinkoca tedbir almada gecikiyorsunuz" ifadelerini kullandı.

İmamaoğlu'nun paylaşımının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın İBB Başkanı'nı aradığı aktarıldı.

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2-3 haftalık kapanma çağrısı yapmıştı

İmamoğlu, bugün yaptığı açıklamada Türkiye’de görülen Covid-19 vakalarının yüzde 50’sinin İstanbul’da yaşandığını söylemişti. Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine bakılarak İstanbul’da 2-3 haftalık kapanmanın şart olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Bilim Danışma Kurulu'muzun özellikle salgının hızını düşürmek, ve özellikle bulaştırılıcı bu sürecin çok hızlı ilerlediği, bu dönemin radikal bir şekilde kontrol etmek adına, 2-3 haftalık bir kapanmanın ve özellikle bu sürecin ardından da takibin, güçlü bir takip sisteminin, yani filyasyon ve bu vesile ile de kontrollü bir açılma döneminin başlatılmasının şart olduğunu bize önermektedir” demişti.

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