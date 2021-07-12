Sağlık Bakanı Koca’dan ‘hurdacıya satılan morg’ açıklaması: Disiplin cezası verildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, taşınan İznik Devlet Hastanesi’nin eski çelik morgunun hurdacıya satılmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, usul hatası yaptığı belirlenen sorumlulara disiplin cezası verildiğini belirtti.

Mayıs 2019’da, taşınan İznik Devlet Hastanesi’nin eski binasında bulunan 1.5 tonluk morg ve morg malzemelerinin hurdacıya satıldığı iddia edilmiş, hastane müdürü Ömer Yalavuz, "Hurda morg ve diğer hurdalar için Tespit ve Bertaraf Komisyonu kuruldu. Satışta Başhekimlik makamımın ‘oluru’ var. Kumpas kurdular. Yerelde hastanemiz, ulusal basında kurumumuz ciddi anlamda zedelenmiş ve önemli ölçüde yıpratılmıştır. Organize olarak yerel basında ve ulusal basında çıkan yalan ve yanlış haberlerin gerçeği yansıtmadığı, sağduyulu vatandaşlarımız ve bizleri tanıyan mesai arkadaşlarımız tarafından da bilinmektedir.” açıklamasını yaptı.

İddiları TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle şu soru önergesini verdi:

"Hastane morgunun satılmasıyla ilgili başlatılan soruşturmanın güncel akıbeti nedir? Satılan morg, faaliyetlerini nasıl sürdürmektedir? 1.5 tonluk çelik morgun satış bedeli olarak hurdacıdan ne kadar alınmıştır?”

Koca, soru önergesine verdiği yanıtta, “morgun satışında yapılan usul hataları nedeniyle, sorumlular hakkında disiplin cezası uygulandığını” açıkladı. Koca’nın yanıtı şöyle:

“27.04.2015 tarihinde geçici kabulü yapılarak 01.06.2015 tarihinde yeni binasında fiili olarak faaliyetine başlayan ve aynı tarihte eski binasındaki fiili hizmeti sonlanan İznik İlçe Devlet Hastanemizin eski binasında bulunan ve yeni hizmet binasına taşınmayan morg malzemelerinin de yer aldığı hurda malzemelerin satışı hakkında Bakanlığımız tarafından tespit edilen usul hataları üzerine başlatılan soruşturma tamamlanmış olup, kişiler hakkında disiplin cezası uygulaması yapılmıştır.” (ANKA)