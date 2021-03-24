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Sağlık Bakanı Koca'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik mesajı

"AK Parti 2023’te, 2053’te ve 2071’de de aynı vizyonla yoluna devam edecek"

24 Mart 2021 18:30

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP 7. Olağan Kongresi'nde yeniden genel başkan seçilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti. Koca, "AK Parti 2023’te, 2053’te ve 2071’de de aynı vizyonla yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı. 

Twitter'dan açıklama yapan Koca, "Karanlıkları aydınlığa kavuşturacak olan sevgi, merhamet ve ilimdir. Bu ruhla kurulan AK Parti 2023’te, 2053’te ve 2071’de de aynı vizyonla yoluna devam edecek. Kongremizde yeniden başkanlığa seçilen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı yürekten tebrik ediyorum" dedi. 

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Fahrettin KocaRecep Tayyip Erdoğan
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