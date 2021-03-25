Sağlık Bakanı Koca: Planlarımıza göre 100 milyondan fazla doz aşının tamamı mayıs sonuna kadar elimizde olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından video ile açıklama yayınladı. Koca, mayıs ayı sonuna kadar 100 milyon doz aşının Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Bakan Koca, şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşının uygulandığını belirtti.

Öte yandan Bakan Koca, 1,4 milyon doz Biontech aşısının bugün Türkiye'ye ulaştığını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından, video mesajla açıklamada bulundu. Bakan Koca, toplumun büyük bir kesiminde artık bıkkınlık duygusunun hakim olduğunu gördüğünü belirterek, "Bugünlerde, toplumun biri sınırlı, diğeri ise asıl büyük kesimine baktığımızda birbiriyle çelişen düşünceler görüyoruz. Toplumun bir kesimiyle bilim insanlarını kastediyorum. Büyük kesimi ile de artık bıkkınlık duyguları yaşayan insanlarımızı kastediyorum. Çelişik olan bence şudur: Bilim insanları, aşıyla artık yoluna girecek bir hayattan bahsediyor ve Covid- 19'a karşı zafer duygusu dünyanın her yerinden alttan alta artık yükseliyor. İtimat edeceğimiz; ayların biriktirdiği bir yorgunluk değil, budur. Önümüzde hayatın ışığı var. Hepiniz biliyorsunuz ki maske ve sosyal mesafe tedbirleri Covid- 19 virüsünü yeryüzünden silip atamaz. Bu iki tedbir bizi hastalıktan ve virüsün yol açacağı ölümden korur. Tedbirlere bu yüzden uymak zorundayız. Yine hepiniz biliyorsunuz ki insanlık virüs karşısındaki zaferini, adı aşı olan silahla elde edecek. Bugün birçok insanın karamsarlık ve belirsizlik, yılgınlık duyguları içinde olmasının sebebi, aşı hakkında yeterli bilgiye sahip olmamasıdır. Ve dahası ülkemizdeki aşılama programı, aşı tedariki ve aşı çalışmaları hakkındaki bilgi eksikliğidir. Bugün bu konulara değinecek, sayılar ve bilgiler vereceğim" ifadelerini kullandı.

"Şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı"

Aşı tedariki ve aşılama politikasına ilişkin bilgiler veren Koca, "Öncelikle, Türkiye Covid- 19 Aşı Tablosu hakkında bazı verileri paylaşmak istiyorum. Sayılara bilhassa dikkat edin. Şu sayılar büyük önem arz ediyor: Türkiye'de şu ana kadar 14 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Yurt dışından getirerek kullanıma aldığımız aşı, toplamda 18 milyon dozun üzerinde. Ayrıca bugün itibariyle, 10 milyon doza tekabül eden, dolumu Türkiye'de yapılacak aşı elimize ulaşmış durumda. Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Anlaşma bu şekilde yapılmıştır. Bunlar, her birinize güven telkin edecek sayılardır. Bunlar, neyi geride bıraktığınızı ve sizi nasıl bir hayatın beklediğini gösteren sayılardır" diye konuştu.

"1,4 milyon doz BioNTech aşısı elimize ulaşmış durumda"

Çin'in ürettiği Sinovac aşısının yanı sıra yeni aşı anlaşmalarına ilişkin detayları aktaran Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bildiğiniz gibi, yakın zamana kadar süreci Sinovac aşısıyla yürüttük. Şimdi, Alman menşeli Biontech aşısı da sürece dahil oldu. 1,4 milyon doz Biontech aşısı bugün itibariyle elimize ulaşmış durumdadır. Nisan ayı başında, bu, 4,5 milyon doza ulaşacak. Buna ek olaraksa 30 milyon dozluk opsiyonlu anlaşma yapılmıştır. Başında Türk bilim insanlarının bulunduğu Biontech'in üretim kapasitesi arttıkça, Türkiye aşıdan daha fazla yararlanacak. Kamuoyunda adı sık geçen Rus menşeli aşı Sputnik V'nin gelişim süreçlerini yakından izledik. Sputnik'in tedariki için ilk görüşmelere başlanmıştır. Bu aşı, uygunluğunun kesinlik kazanmasına dönük test sürecinden sonra yaygın kullanıma alınabilecek. Dünyada kullanımda olan diğer aşılarla ilgili olarak da girişimlerimiz devam etmektedir. Firmalarla görüşmelerimizde haziran ayından önce aşı gelmesi için gayretimiz sürüyor."

Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen aşı

Aşının uzun vadeli bir ihtiyaç olacağının açık olduğunu kaydeden Bakan Koca, böyle bir salgında, bir başka ülkenin ürettiği aşıya bel bağlamanın yanlış olduğunu belirterek, tedarikte zorlanmanın ötesinde, ağır ekonomik bedeller nedeniyle yerli aşının önemine dikkat çekti. Koca, yerli aşı çalışmalarına ilişkin, "Yerli aşı çalışmalarımız, bu anlayışla sonuca doğru önemli gelişmeler katediyor. Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı Faz- 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan'da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben nisan ayı sonunda, son aşama olan Faz- 3 aşamasına geçilecek. Bir diğer önemli gelişme şudur: Ülkemiz, bugün, VLP (Yani: Virus Like Particle) virüs benzeri parçacık aşısının Faz- 1 çalışmalarına başlamıştır. Bu aşı türü, tüm dünyadaki en inovatif aşı adaylarından biridir. Yerli aşı konusunda sıralanacak başka gelişmeler de var. Kısaca değinecek olursam, Faz- 1 insan çalışmalarına başlayan bir inaktif aşıyı, Faz- 1 çalışmalarına geçmek için birkaç güne ihtiyacı olan bir başka inaktif aşıyı iki örnek olarak anabilirim" açıklamasında bulundu.

Burundan uygulanan aşı

Bakan Koca ayrıca, "Bunlara ilaveten şu gelişme de son derece dikkate değerdir. Çünkü aşıda yeni bir teknik söz konusudur. Bu yeni teknikte aşının burundan sprey olarak uygulanması amaçlanmaktadır. İntranazal Covid aşısı denilen bu aşının da çok yakında Faz- 1 çalışmalarına başlanacak. Türk bilim insanlarının bu girişimi sonuçlanırsa, bu dünyadaki ilk İntranazal Covid aşısı olacak. Üretim verimliliği son derece yüksek olan bu aşıdan sadece 1 tesiste, yılda 250 milyon doz üretilebilecek" dedi.

"Mayıs ve haziran sonunda salgın kontrol altına alınabilir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamasını şu değerlendirmede bulunarak sonlandırdı:

"Aziz vatandaşlarım, size aylar önce söylediğim sözü hatırlayın: 'Tarihte son bulmamış savaş yoktur. Tarihte son bulmamış salgın da yoktur.' İnsanlık Covid savaşının sonuna gelip dayandı. İnsanlık bunu basit iki tedbir ve aşıyla başarıyor. Aşı konusundaki çalışmalarımızı anlattım. Tedbirlere uyumsa, ne yazık ki giderek azalıyor. Her birinizin bizlerden beklediği bir cevap var. Her birinizin sorduğu soru, kelimesi kelimesine aynı: 'Bu böyle ne kadar sürecek?' Buna kimse kesin cevap veremez. Çoğu bilim insanına göre; bugün için makul soru şudur: 'Salgın ne zaman kontrol altına alınır?' Bunun bir cevabı var, aşılama tamamlandığında. Türkiye için, 'Mayıs sonu, bilemediniz, haziran ayı sonuna kadar' dersek, bu, mevcut durumda gerçekçi bir cevap olacaktır. Bunun üç asgari şartı var: Her birimizin, süreçte tedbirlere uyması; aşı tedariki için yaptığımız, bağlayıcı olan anlaşmalara uyulması; aşı programını etkileyecek olası bir sorun yaşanmaması. Üç şarttan biri, tedbirlere tam uyum, sizlere bağlıdır. Diğer ikisi için, büyük bir performansla çalıştığımızı bilmenizi istiyorum. Planlarımıza göre, 100 milyondan fazla doz aşının tamamı mayıs sonuna kadar elimizde olacak ve 50 milyonu aşkın kişinin aşısı tamamlanıp, büyük kısmında koruyuculuk başlayacak. İnanın ki yakın günler güzel günler olacak."