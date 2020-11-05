Sağlık Bakanı Koca'dan "Ayda'nın acıyan bir yeri yok" sözleri sonrası gelen eleştirilere yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir Seferihisar açıkları olan, AFAD'ın 6,6, Kandilli'nin 6,9 büyüklüğünde açıkladığı depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından 91 saat çıkarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin hakkında attığı "Ayda'nın acıyan bir yeri yok" tweetine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Koca, "Herhangi bir yerin acıyor mu Ayda? Soruyu soran Acil Tıp Uzmanı bir UMKE gönüllüsüydü. Göçük altından çıkarılıp, ambulansa alınan 3 yaşındaki bir çocuğa hayata dönüş anında soru acaba nasıl sorulmalıydı?" ifadesini kullandı.