Sağlık Bakanı Koca’dan 65 yaş üstü vatandaşlara: Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeniden getirilen sokağa çıkma kısıtlamalarının ilk gününde 65 yaş üstü insanlara sosyal medya hesabından seslendi.

“Değerli büyüklerimiz, 10.00-13.00 arası evde olmak yerine, dışarıda olmayı tercih etmişseniz, kurallara eskisiyle kıyaslanmayacak kadar çok dikkat edin” diyen Bakan Koca, “Dışarıda 3 saat yerine, daha az zaman geçirirseniz bu sizin için daha iyi” dedi.

Koca ayrıca paylaşımına, “Büyüklerimize telefon edelim, MESAJ YERİNİ BULSUN” notunu ekledi.

Bakan Koca’nın paylaşımı şöyle: