Sağlık Bakanı Koca'dan 5 ilin sağlık müdürüyle Koronavirüs toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne ve Adıyaman'ın sağlık müdürleriyle görüştü. Koca, bu illerde yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınabilecek önlemlerin görüşüldüğünü açıkladı.

Koca, 5 ilin sağlık müdürüyle video konferans yöntemiyle Koronavirüs salgınında gelinen durumu görüştü. Koca, toplantıya ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürlerimiz ve Valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik."