Sağlık Bakanı Koca: Covid-19 son durak; vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mayıs 2022 (bugün) açıklanan Koronavirüs tablosunda vaka sayısının bin 480'e düşmesinin ardından, sosyal medya hesabından "Covid-19 son durak" paylaşımı yaptı.
Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde vaka sayısının binin altına düşmesiyle toplu taşımaya da maskesiz girilebileceğini söylemişti.
Son verilere ilişkin Koca'nın Twitter paylaşımı şöyle:
"COVID-19 SON DURAK. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!"
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