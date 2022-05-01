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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Covid-19 son durak; vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz

Bugün vaka sayısı bin 480 olarak açıklandı

01 Mayıs 2022 23:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mayıs 2022 (bugün) açıklanan Koronavirüs tablosunda vaka sayısının bin 480'e düşmesinin ardından, sosyal medya hesabından "Covid-19 son durak" paylaşımı yaptı. 

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde vaka sayısının binin altına düşmesiyle toplu taşımaya da maskesiz girilebileceğini söylemişti. 

Son verilere ilişkin Koca'nın Twitter paylaşımı şöyle: 

"COVID-19 SON DURAK. Bugün 1.480 olan vaka sayısı binin altına inince toplu taşımaya maskesiz biniyoruz. Biraz çabayla, belki de bayram dönüşünde!"
 

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