Sağlık Bakanı Koca, Çin aşısıyla ilgili soruları yanıtladı; neden tercih edildi, yaptırmak zorunlu olacak mı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısıyla ilgili soruları yanıtladı. Bakan Koca, Çin aşısının tercih edilmesine ilişkin olarak, "İnaktif yöntemle üretildi. Bu yöntemi kullanması nedeniyle daha fazla tercih edilmesi gereken aşıdır. Üretildiği ülkeye odaklanmak yanlış, yönteme odaklanmak lazım. Ben diyorum ki bu yöntem, en eski yöntemdir. Yıllardır bu yönteme dayalı olarak aşılar üretildi. Uzun vadede test edilmiştir. Bir yan tesiri yoktur." dedi.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Bakan Koca, "İnaktif yöntemle üretilen aşılar daha güvenilirdir. Tarihte bilinen en iyi yöntem budur. Bunun uzun vadeli sonuçlarını biliyoruz. Virüsün genetik yoluyla geliştirilen mRNA aşıları, kısa vadede iyi sonuç verdi. Ama orta ve uzun vadede nasıl bir etkisi olacağını bilmiyoruz." diye konuştu.

Bakan Koca, "Bir mecburiyet söz konusu olacak mı? Yani aşı olmak zorunlu hale getirilecek mi?" sorusuna, "Bu konuyu Bilim Kurulu’nda ele aldık. Vardığımız sonuç şu oldu: Mecburiyet olmasın ama vatandaşımızı ikna edelim. Hangi aşıların hangi yöntemle üretildiğini, hangi yöntemin daha iyi bir yöntem olduğunu vatandaşımıza anlatacağız. Aşının menşeine değil de yöntemine odaklanılması gerektiğini anlatacağız." yanıtını verdi.

"Kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım"

Koca, "Aşıyla ilgili tüm onay süreçleri bittikten sonra bir hastaneye gideceğim ve kamuoyunun huzurunda aşıyı yaptıracağım. Ardından da o hastanede bulunan bütün sağlık çalışanlarımız aşılarını yaptıracaklar." açıklamasını yaptı.