Sağlık Bakanı Koca: Bugünlerde bütün mümkünleri düşünelim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü yeni hasta ve ağır hasta sayısını hatırlatarak, "Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" dedi. Öte yandan Koca kişisel Twitter hesabından bir çaycının sopa üstünde uzattığı çay görselini paylaşarak, "Bugünlerde bütün mümkünleri düşünelim" notunu yazdı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dünkü Yeni Hasta Sayısı: 1.226 Ağır Hasta Sayısı: 656 Ağır hastalara virüs, genellikle, hastalığı hafif veya belirtisiz yaşayanlardan geçiyor. Ağır hastaların neler yaşadığını, yaşamadan bilemezsiniz. Sıcak da olsa maskenizi takın, zorlansanız da mesafe kuralına uymaya çalışın" ifadesini kullandı.

TIKLAYIN - Türkiye'de Koronavirüs | 22 kişi hayatını kaybetti, 1226 yeni tanı kondu

Bakan Koca bir önceki paylaşımında da bir çaycının sosyal mesafe kuralına uymak için sopa üstünde çay uzattığı bir görseli paylaşarak, üstüne, "Bugünlerde bütün mümkünleri düşünelim" notunu düştü.