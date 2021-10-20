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Koronavirüs

Türkiye'de Koronavirüs | 214 kişi daha hayatını kaybetti, 29 bin 760 yeni vaka tespit edildi

20 Ekim 2021 21:58

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün 214 kişinin Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Ayrıca Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 350 Covid-19 testi yapılırken, 29 bin 760 kişinin testi pozitif çıktı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"84 Milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214.

"Türkiye, nüfusa kıyasla aşı oranı en iyi ülkeler arasında. Buna rağmen, günlük vaka ve can kaybı sayılarımız arasında belirgin farklar var. Aşı her yerde benzer etkiyi göstereceğine göre, acaba nerede hata yapıyoruz? Tedbirlerde zayıfız. Aşılanma da tedbir de artmalı."

fahrettin kocakoronavirüs
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