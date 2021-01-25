Sağlık Bakanı Koca: Bugün itibarıyla 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabından Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinin önerileri doğrultusunda bugünden itibaren 80 yaş üzeri vatandaşları da aşılamaya başlayacaklarını duyurdu.

Bakan Koca, “Bilim Kurulumuzun önerisiyle hazırlanan program dâhilinde bugün itibariyle, 80 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlıyoruz. 80 yaş üzeri vatandaşlarımız sağlık kuruluşlarımızda aşılanacaklar” dedi.

Sinovac aşısının ilk dozunun yapımına 14 Ocak'ta başlanmıştı. Şimdiye kadar ise 1 milyon 200 binden fazla kişinin aşılandığı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen cuma günü cami çıkışında hafta sonunu işaret ederek 10 milyon dozluk ikinci partinin de geleceğini duyurmuştu. Bu sabah Sinovac aşısının ikinci sevkiyatın ilk bölümü gerçekleşti. 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan THY'nin Pekin-İstanbul seferini yapan TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçak, saat 06.15'te İstanbul Havalimanı'na geldi.