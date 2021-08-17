Sağlık Bakanı Koca: Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 85 milyon doz aşı yapıldığını belirterek, "Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin." dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Koca'nın paylaşımları şöyle:

"TOPLAM 85 MİLYON DOZ: Üniversiteli ekrandan kampüse neşesi tam yerinde dönsün diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin.

Büyüklerimiz torunlarını sarılıp öpsün, dostlar birbirine rahat konuk olsun diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin.

Türkiye işini gücünü aksatmasın, sokakta hayatın hakkını versin diye! Biz ilk dozları, eksik aşıları hızla tamamlamaya hazırız. Siz aşı için karar, başarmamız için omuz verin."