Sağlık Bakanı Koca, aşıyla ilgili son sayıları paylaştı: İlk dozunu henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Temmuz'da toplamda 1 milyon 367 bin 872 doz aşı yapıldığını bildirdi. Koca, i lk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407’e indiğini söyledi. lk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407’e indiğini söyledi.

Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, Twitter hesabından sık sık aşı çağrısı yapan Bakan Koca son verileri paylaştı.

Koca'nın açıklaması şöyle: