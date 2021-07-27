Sağlık Bakanı Koca, aşıyla ilgili son sayıları paylaştı: İlk dozunu henüz yaptırmayanların sayısı 22 milyondan fazla

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Temmuz'da toplamda 1 milyon 367 bin 872 doz aşı yapıldığını bildirdi. Koca, i
lk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısının 22 milyon 344 bin 407’e indiğini söyledi.
Kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Koronavirüs vakaları artmaya devam ederken, Twitter hesabından sık sık aşı çağrısı yapan Bakan Koca son verileri paylaştı.
Koca'nın açıklaması şöyle:
"Aşıda 26 Temmuz: Toplam 1 milyon 367 bin 872 doz aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların sayısı 244.868. İkinci doz aşısını yaptıranların sayısı 910.136. Üçüncü doz aşısını yaptıranların sayısı 212.868. İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 22.344.407’e indi."