Sağlık Bakanı Koca, yarın aşılanmaya başlayacak meslek gruplarını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden aşılanmaya başlanacak yeni meslek gruplarını duyurduğu paylaşımda, "Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor." dedi. Koca, avukatların da yarından itibaren aşılanmaya başlayacağını duyurdu.

Koca'nın paylaşımları şöyle:

"Aşı programımızda meslek gruplarımızın tanımlanmasına devam ediliyor. Yarından itibaren Gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanları da programa dahil ediliyor. Bu güce güvenin."

Avukatlar da aşılanmaya başlayacak

Koca, "Yaş kısıtlaması olmadan tüm avukatlar aşı programına dahil oluyor. Yarından itibaren tüm avukatlarımız aşı olabilirler. Bu güce güvenin." açıklaması yaptı.