Sağlık Bakanı Koca: Aşılananların sayısı 3,5 milyonu geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar Koronavirüs aşısı yaptıranların sayısının 3,5 milyonu geçtiğini açıkladı.

14 Ocak'ta Covid-19 aşılamasının başladığı Türkiye'de, Sağlık Bakanı Koca, aşılanan kişi sayısının 3,5 milyonu geçtiğini bildirdi.

Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3.5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı.

65 yaş ve üzeri kişiler bugün aşı olmaya başladı

Bugünden itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler da sisteme tanımlandı. Aşı hakkı tanınan ve randevularını alan 65 yaş üstü kişiler, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını olmaya başladı. Bu yaş grubu da 28 gün sonra ikinci doz aşılarını olacak.