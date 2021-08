Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin" açıklamasını yaptı.

Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya’yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı. (Kaynak: Our World in Data)" ifadesini kullandı.