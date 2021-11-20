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Koronavirüs

Sağlık Bakanı Koca: Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 milyonun kararını örnek almalı

"İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geliyor"

20 Kasım 2021 18:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı ikinci doz aşısını yaptıranların sayısının 50 milyonu aştığını belirtirken, "Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı" dedi.

Bakan Koca, iki doz aşılı olanların toplam nüfusun yüzde 60'ına karşılık geldiğini söyledi. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İKİ DOZ AŞISINI YAPTIRANLARIN SAYISI bugün 50 Milyonu geçti. İki doz aşılılar şu an toplam nüfusun %60’ına karşılık geliyor. Aşı konusunda halen kararsız olanlar 50 Milyonun kararını örnek almalı."

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