Sağlık Bakanı Koca: Artvin Arhavi’de göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Artvin Arhavi'deki selde göçük altında kalan bir işinin hastaneye naklinin yapıldığını ve durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Bakan Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artvin Arhavi’de, yoğun yağmur kaynaklı selin yol açtığı afette yedi adet 112 ambulans, 1 UMKE timi görevlendirildi. Göçük altında kalan 1 kişinin hastaneye nakli yapıldı. Durumu iyi. Arhavi Devlet Hastanesi hasta kabulüne tekrar başladı. Geçmiş olsun Artvin, sağlığın için varız!" ifadesini kullandı.

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