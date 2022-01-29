Sağlık Bakanı Koca: Artan vakalar sizi ürkütmesin, hastalık eski gücünde değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs salgının seyrine ilişkin olarak "Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum, endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil." dedi.

Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen, Giresun'daki toplu açılış töreninde konuştu.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Artan vaka sayılarının sizi ürkütmemesini Sağlık Bakanınız olarak en yüksek sesle söylüyorum; endişe etmeyiniz, hastalık eski günlerindeki gücünde değil. Grip olan vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak ilan etsek benzer manzaralarla karşılaşacağız. Gripten kaybettiğimiz vatandaşlarımızın sayısını günlük olarak açıklasak salgından farklı olmadığını göreceğiz. Müsterih olunuz, en kötü günler geride kaldı."

Yerli aşı TURKOVAC'a gösterilen ilgiye müteşekkir olduğunu dile getiren Koca, "Kendi aşımızla kendi gücümüzün sahibiyiz. Bilimsel tüm gereklilikleri yerine getirerek etkili ve güvenli bir aşıyı tamamen yerli olarak geliştirdik. Ülkemizin gücüne, bilim insanlarımızın başarılarına inanın, onlarla gurur duyun. Aşı tercihinde, 'Benin tercihim TURKOVAC'tır' diye yüksek sesle söyleyin." ifadelerini kullandı. (AA)