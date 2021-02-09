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Sağlık Bakanı Koca: Arkanızda gözü yaşlı insanlar bırakmayın, sigarayı bırakın

09 Şubat 2021 18:46

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Şubat 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Ateşi söndürün, o sizin hayatınızı söndürmeden” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Koca, mesajında “Bugün 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü. Bugün siz de geleceğiniz için sağlıklı bir karar verebilirsiniz. Sevdiklerinizin kokusunu uzun yıllar ciğerlerinize çekebilmek için. Ateşi söndürün, o sizin hayatınızı söndürmeden. Sigara kullanımı, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde her zamankinden daha büyük risk taşıyor. Arkanızda gözü yaşlı insanlar bırakmayın, sigarayı bırakın” ifadelerine yer verdi.

 

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